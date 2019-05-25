شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمباراة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الرئيسي على ملعب الجيش ببرج العرب، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها العاشرة مساء الأحد المقبل، على نفس الملعب في إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

بدأ المران الذي استمر لمدة ساعة بمحاضرة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني، اختتمت بقراءة الفاتحة من اللاعبين بعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس، وأمير عزمي المدرب المساعد، والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز مدرب الفريق، تضمنت المران على عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون في حالة من الحماس الشديد.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب، من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، بعد نهاية لقاء الذهاب لصالح نهضة بركان بهدف دون رد.