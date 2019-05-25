شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته بتقسيمة قوية.. و«الشيخ» يغادر للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.

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وحرص الجهاز الفني، على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران، وقام لاسارتي بتوجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

وغادر أحمد الشيخ، لاعب الفريق، مران الفريق بعد تعرضه لإصابة قوية في القدم خلال التقسيمة، حيث خضع للكشف الطبي قبل أن يغادر ملعب التتش رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.