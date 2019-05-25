"ميسي" يفوز بالحذاء الذهبي لـ"البيج الفايف" للمرة السادسة في تاريخه

حسم ليونيل ميسي المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي بعد نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لتنتهي مباريات أبرز منافسيه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "بيج فايف"، للمرة السادسة في تاريخه بعدما بدأ من 2009–10، 2011–12، 2012–13، 2016–17، 2017–18 وأخيرًا الموسم الحالي 2018–19.

وأحرز ميسي في الموسم الحالي 36 هدفًا في الدوري الإسباني ليحصل بموجب هذا على 72 نقطة بحسب المعايير التي تمنح معامل قوة لكل دوري في أوروبا بداية من نقطتين لكل هدف، حتى نقطة واحدة.

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وفي المركز الثاني أتى الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز 33 هدفًا وحقق 66 نقطة، ثم أتى الإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا الذي أحرز 26 هدفًا وحصل على 52 نقطة، وفي المركز الرابع أتى مباي دياني لاعب قاسم باشا التركي بـ30 هدفًا و45 نقطة حيث ان معامل الهدف الواحد يحتسب بـ1.5 نقطة.

وبالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، الذي خسر الصراع لصالح ميسي في الموسم الماضي خلال الجولات الأخيرة من الدوري، فقد حل في المركز الخامس بالقائمة.

وتساوى في المركز الخامس بالقائمة 7 لاعبين من بينهم محمد صلاح، بالإضافة إلى روبيرت ليفاندوفيسكي، دوفان زاباتا، بيير إيميريك أوباميانج، ساديو مانى، كرزيستوف بياتيك، ونيكولاس بيبي ولكل منهم 44 نقطة من 22 هدفًا.