الأخضر الشاب يطل على العالم بمواجهة فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاما مشواره في كأس العالم الحالية في بولندا بمواجهة نظيره الفرنسي على استاد غدينيا عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بنما ومالي، حيث يلتقيان اليوم أيضا على استاد ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.

ويطمح المنتخب السعودي إلى بداية إيجابية تحفزه لتكملة مشواره بنجاح في هذه المرحلة قبل أن يلتقي الثلاثاء المقبل بمنتخب مالي على استاد غدينيا، ومنتخب بنما في 31 مايو الحالي على استاد بيدجوسزكس.

Advertisements

وتجري النسخة الـ22 الحالية من البطولة بمشاركة 24 منتخبا، حيث تقام منافسات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات الأربعة في كل مجموعة، على أن يتأهل في نهاية هذا الدور صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور الثاني (دور الـ16) وينضم إليهم أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

واستعدادا لهذه البطولة أجرى الأخضر الشاب عددا من المعسكرات على مراحل مختلفة قبل أن يحط في بولندا التي خاض خلالها تدريبات جادة تحت قيادة المدير الفني، الوطني خالد العطوي وجهازه المعاون، آخرها أمس بعد أن أدى أمس الأول حصته التدريبية على ملعب غيدينيا الذي سيشهد مباراة اليوم.

ويعتمد العطوي على مجموعة مميزة من اللاعبين شاركوا أغلبهم مع فرقهم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتقدمهم تركي العمار، وسعود عبدالحميد، وفراس الغامدي، وعبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ومحمد الدوسري، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، ومنصور البيشي.

مباريات اليوم