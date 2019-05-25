رؤساء الأندية.. "لاني مقيد ولاني بمفكوك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

انتهى الموسم وبدأت الأندية استعداداتها للموسم المقبل، إلا أن عدم وضوح الرؤية في مجالس الإدارات لا يزال يشكل عائقا أمام الإعلان عن برامجها وأهدافها، حيث لم تحسم الهيئة العامة للرياضة حتى الآن مصير أغلب إدارات هذه الأندية، رغم أن فتراتها شارفت على الانتهاء بعد أن عينت إما بالتزكية أو بالتكليف.

ولم يعلن حتى الآن عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وفتح باب الانتخابات لرئاسة عدد من مجالس إدارات أندية دوري المحترفين، رغم أن 4 أندية لا تزال لديها مشاركات بدوري أبطال آسيا، وهي الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، بعد أن تأهلت إلى دور الـ16، فيما تنتظر الأندية الأخرى معرفة مصيرها، من حيث الاستمرار في الكرسي من عدمه، فيما يبدو وضع الصاعدين أبها وضمك أفضل استقرارا، وقوفا على الفترة المتبقية لإدارتي الناديين.

رؤساء مجالس الإدارات منذ بداية الموسم

النصر

سعود السويلم

(تكليف لمدة عام انتهى بنهاية الموسم)

الهلال

سامي الجابر

«إعفاء»

محمد بن فيصل

«استقال»

عبدالله الجربوع

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الأهلي

ماجد النفيعي

«استقال»

عبدالله بترجي

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الشباب

أحمد العقيل

«أقيل»

خالد البلطان

(تكليف انتهى بنهاية الموسم)

التعاون

محمد القاسم

«رئيس بالتزكية وتنتهي فترته في 2021»

الفيصلي

فهد المدلج

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الوحدة

حاتم خيمي

«تكليف لمدة عام انتهى بنهاية الموسم»

الرائد

عبدالرحمن العتيبي

«أقيل»

فهد المطوع

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«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الفتح

عبدالعزيز العفالق

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الاتحاد

نواف المقيرن

«استقال»

لؤي ناظر

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الاتفاق

خالد الدبل

«تنتهي فترته في أغسطس المقبل»

الفيحاء

سعود الشلهوب

«تزكية تنتهي في سبتمبر المقبل»

الحزم

عبدالله المقحم

«تزكية تنتهي في سبتمبر 2021»

القادسية

مساعد الزامل

«تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الباطن

ناصر الهويدي

«تمديد تكليف انتهى بنهاية الموسم»

أحد

سعود الحربي

«تمديد تكليف انتهى بنهاية الموسم»

الصاعدون حديثا

أبها

أحمد الحديثي

«تزكية تنتهي في أبريل 2021»

ضمك

صالح أبونخاع

«تزكية حتى مايو 2022»

العدالة

عبدالعزيز المضحي

«تزكية تنتهي في أكتوبر المقبل»