قبول استقالة المفرج بعد 6 سنوات بإدارة الكرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

تشهد الفترة الحالية مشاورات مكثفة بين عدد من أعضاء الشرف في نادي الهلال حول الصورة التي يجب أن يكون عليها مجلس الإدارة ومن سيترأس النادي، بعد أن برز اسم فهد بن نافل (المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة المملكة) لتولي منصب الرئيس، حيث يقف خلفه عضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال، فيما ترددت أنباء عن اقتحام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم السابقين ياسر القحطاني وعمر الغامدي عضوية المجلس، في إشارة إلى أن غالبية المجلس الجديد ستكون وجوها جديدة في الإدارة، تدخل عضوية المجلس للمرة الأولى، خاصة بعد أن أعلن النادي أمس موافقة مجلس الإدارة برئاسة عبدالله الجربوع على استقالة المشرف العام على إدارة الكرة فهد المفرج، بعد عمله في النادي لمدة 6 سنوات.

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وسبق أن تقدم المفرج باستقالته أكثر من مرة، إلا أن قراره كان يقابل بالرفض رغبة في استمراره.

ويواصل الهلاليون ترتيب البيت من الداخل قبل عقد الجمعية العمومية لتنصيب الرئيس الجديد، وذلك من خلال تشكيل تحركات لإنهاء ملف الجهاز الفني للفريق الأول، وترشيح مجموعة من المدربين للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب لطي هذا الملف قبل بداية الصيف التي تلازمها بداية التحضيرات الموسمية.

ومن أبرز الأسماء التدريبية التي رشحت للهلال في الفترة الماضية، مدرب شباب أهلي دبي، الأرجنتيني رودلفو أورابارينا، الذي نجح في قيادة فريقه لتحقيق كأسي الدولة والخليج العربي، وهناك أيضا مدرب الاتحاد السابق سلافين بيليتش.