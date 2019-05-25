الجوهر والمعيوف يتوجان فائزي الأكاديمية الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت الأكاديمية الأوروبية لكرة القدم بالرياض دورتها الرمضانية والموسم الرياضي الحالي بمشاركة عدد من الفرق التي ضمت لاعبين بمختلف الفئات السنية.

وتوج المستشار الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر الجوهر، وحارس المنتخب السعودي ونادي الهلال عبدالله المعيوف بحضور عدد من اللاعبين السابقين والمدربين الوطنيين، الفرق الفائزة في البطولة والموسم الرياضي، حيث تم تتويج جائزة هداف البطولة وأفضل لاعب.

وأوضح المشرف على الأكاديمية بندر الدهش أن الأكاديمية شهدت هذا الموسم العديد من البطولات لمختلف الفئات السنية، التي جاءت بهدف تطوير القدرات الفنية وصقل المواهب الكروية، مؤكدا سعيهم إلى المساهمة، لتقديم تلك المواهب إلى الأندية والمنتخبات السنية، إضافة إلى استغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع.