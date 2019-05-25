شكرا لقرائتكم محمد الشوربجي نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، الفوز في مباراة الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة على منافسه الكولومبي ميجيل رودريجيز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-9. و تأهل البطل المصري إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري. Advertisements وودعت نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الانجليزية سارة جان بيري بثلاثة أشواط . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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