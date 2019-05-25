شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع قاهر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حقيقة تفاوض الأهلى مع التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى.

أكد القيعى لـ سوبركورة أن كل ما أثير خلال الفترة الماضية تكهنات لا أساس لها من الصحة وعبارة عن ترشيحات من وكلاء لاعبين.

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قال القيعى إن النادى الأهلى تلقى العديد من ترشيحات اللاعبين خلال الفترة الماضية وفى انتظار جلسة مع الجهاز الفنى لتحديد الاحتياجات الفنية للمارد الأحمر.

الجدير بالذكر أن لابا كودجو سجل هدف فوز نهضة بركان فى شباك الزمالك بالدقائق الأخيرة من مواجهة ذهاب الكونفدرالية الأفريقية.