اخبار الرياضه

عدلى القيعى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع قاهر الزمالك...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم عدلى القيعى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع قاهر الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حقيقة تفاوض الأهلى مع التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى.

أكد القيعى لـ سوبركورة أن كل ما أثير خلال الفترة الماضية تكهنات لا أساس لها من الصحة وعبارة عن ترشيحات من وكلاء لاعبين.

Advertisements

قال القيعى إن النادى الأهلى تلقى العديد من ترشيحات اللاعبين خلال الفترة الماضية وفى انتظار جلسة مع الجهاز الفنى لتحديد الاحتياجات الفنية للمارد الأحمر.

الجدير بالذكر أن لابا كودجو سجل هدف فوز نهضة بركان فى شباك الزمالك بالدقائق الأخيرة من مواجهة ذهاب الكونفدرالية الأفريقية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدلى القيعى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع قاهر الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا