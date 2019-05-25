تعليمات فنية بمران الزمالك الأول ببرج العرب استعدادا لنهضة بركان...

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جدة - عمرو شويل عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، خلال المران الفريق الأول ببرج العرب الذى انتهى منذ قليل، جلسة مع اللاعبين في بداية التدريب ألقى خلالها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة.
وشارك في التدريب جميع اللاعبين الـ22 المختارون لخوض المباراة وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والمغربي خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء في التدريبات بصورة طبيعية.
وأدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب تضمنت المران على عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون بصورة جيدة.
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