شكرا لقرائتكم اتفاق سرى لمجلس الأهلى يكشف هوية المدير الفنى الجديد.. أجنبى ومساعد مصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدراة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على إقالة محمد يوسف المدرب العام للمارد الأحمر من منصبه وتعيين عماد النحاس بدلا منه. كما تم الاتفاق على بقاء سيد عبد الحفيظ فى منصبه مديرا للكرة وإقالة سامى قمصان من منصبه وتعيين أسامة حسنى بدلا منه. Advertisements وطلب الخطيب من النحاس تجهيز نفسه لقياده الأهلي في لقاء بيراميدز حال خسارة لاسارتي للدوري ولقاء الزمالك. يصدر مجلس إدارة النادي الأهلى العديد من القرارات المهمة الخاصة بموقف بطولة الدوري الممتاز عقب اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المُنعقد حالياً بمقر النادي بالجزيرة.

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