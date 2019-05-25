شكرا لقرائتكم سلة سموحة تسقط أمام أول أغسطس الأنجولى بنصف نهائى البطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى أمام أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 76/86 بقبل نهائي البطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا.

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أكد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق فى أنجولا أن الفريق يلتقى مع القيروان التونسى على برونزية المنافسات يوم الأحد المقبل بينما ينافس على ذهبية البطولة سلا المغربى وأول أغسطس.

يذكر أن سلا المغربى تغلب على القيروان التونسى فى المباراة التى أقيمت منذ قليل وتأهل للنهائي.