شكرا لقرائتكم حسام غالى يدعو لاعبى الجونة لحفل إفطار جماعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة بدعوة لاعبى الفريق لحفل فطار جماعى بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الجونة فى الغردقة ضمن أستعدادت الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز. Advertisements ويلاقى فريق الجونة نظيرة الإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى. يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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