شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى خطاب "كاف" لرفع الإيقاف عن مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يفيد برفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، والذى كان موقعا عليه من قبل "كاف".
ووصل الخطاب اليوم، الجمعة، إلى اتحاد الكرة وبالتالى نادى الزمالك، بمنح رئيس القلعة البيضاء الأحقية فى حضور مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، فى العاشرة مساء بعد غد الأحد.
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