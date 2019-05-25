شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يخوض مرانه الأول بقيادة طلعت يوسف باستاد المكس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتولى طلعت يوسف، المرن الأول تحت قيادته لفريق الاتحاد السكندري، الأن علي استاد حرس الحدود بالمكس، بعد استغلال فريق نهضة بركان المغربي ملعب الفريق لخوض مرانه عليه استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية . ووجه مسئولي الاتحاد السكندري الشكر لمسئولي استاد حرس الحدود علي الموافقة علي استقبال مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الاخيرة ببطولة الدوري. Advertisements وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري . وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يخوض مرانه الأول بقيادة طلعت يوسف باستاد المكس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.