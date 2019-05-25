شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يعلن موعد عودته للملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصطفى فتحى لاعب الزمالك، لجماهير الأبيض أنه سيعود للملاعب بعد شهر، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى من الإصابة التى عانى منها فى الركبة بعدما ابتعد عن قلعة ميت عقبة فى الفترة الماضية.

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و أكد فتحى خلال تصريحات صحفية، قائلًا:" كنت أتمنى التواجد مع زملائى أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، و لدى ثقة كاملة فى قدرة لاعبي الفريق فى حصد البطولة الأفريقية بعد الخسارة فى الذهاب بهدف نظيف".

ويخوض مصطفى فتحى برنامجا تأهيليا مكثفا فى أحد المراكز بالدوحة حاليًا، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابة، التى تعرض لها فى الركبة وأدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.