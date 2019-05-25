شكرا لقرائتكم الزمالك ينعش خزينته بـ3 ملايين جنيه حصيلة بيع تذاكر نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مجلس إدارة الزمالك، على بيع التذاكر المخصصة لجماهيره، لمؤازرة فريقه أمام فريق نهضة بركان المغربى، بإياب نهائي كأس الكونفدرالية بملعب برج العرب يوم الاحد القادم.

وبلغ عدد التذاكر التى تم بيعها كاملةً 50 ألف تذكرة بمبلغ يقدر بحوالى 3 مليون جنيه مصرى، لينعش خزينة النادى.

Advertisements

ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه أو الفوز 1/0 واللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.