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شكرا لقرائتكم كارتيرون يرد على أنباء عودته للأهلي بخطف صفقه القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أغلق الفرنسى باتريس كارتيرون باب عودته على رأس القيادة الفنية للنادى الأهلى بتجديد عقده مع الرجاء المغربى.
كما خطف كارتيرون الكونغولى فابريس نجوما لينضم اللاعب إلى الرجاء المغربى بعد ان كان قريبا من الانضمام لصفوف القلعة الحمراء فى بداية الموسم وانتقالات يناير الماضية.
وخاض اللاعب نجوما تجربة احترافية خارج الكونغو من قبل كانت مع نادي إيفنايي أوباه النيجيري كانت على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
وسبق لفابريس نجوما وأن شارك في 10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا رفقة فيتا كلوب الكونغولي أحرز خلالهم هدفًا وحيدًا كان بمرمى سيمبا التنزاني من البطولة الجارية حاليًا.
الجدير بالذكر أن كارتيرون ضم المدافع المالي، ساليف كوليبالي، لاعب الأهلي السابق.
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