شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يغادر مران الأهلى مصابًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مغادرة اللاعب أحمد الشيخ، الذى اُقيم مساء اليوم الجمعة، بالتتش، عقب تعرضه للإصابة فى القدم خلال التقسيمة.
خض الشيخ للكشف الطبي على يد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، ومنها غادر المران لعدم قدرته على إستكماله.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس عقب مواجهة الإسماعيلي أمس الأول في اللقاء الذي كان مؤجلا من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.
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