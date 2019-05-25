شكرا لقرائتكم بركلات الترجيح.. الحزم يهزم الخليج ويبقى في دوري المحترفين السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ثبّت الحزم أقدامه في دوري كاس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على مضيفه الخليج بركلات الترجيح 4-3، في المواجهة التي خسرها 2-1، في إياب ملحق الهبوط والصعود لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحزم قد فاز ذهاباً 1-صفر في المواجهة التي أقيمت في الاسبوع الماضي واحتضنها ستاد نادي الحزم بالرس.

وشهدت الشوط الأول أفضلية للخليج الذي كان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة حيث كاد مهاجمه العاجي لاساني ديابي أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسين الشيخ امام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الخليج هجومه وسنحت فرصة أخرى للخليج لمهاجمه ديابي الذي تلقى تمريرة من زميله حسين النويقي إلا أنه سدد الكرة ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الخليج أفضليته وتمكن مهاجمه ديابي من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 64 بعد تلقيه عرضية من زميله قاسم لاجامي ليحول الكرة بقدمه في الشباك.

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ورد الحزم سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه البرازيلي رودلفو ألميدا تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أسامه الخلف ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

وفي الشوط الإضافي الأول ظهر الحزم بمستوى افضل من الخليج وتمكن مهاجمه محمد الصيعري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 93 عن طريق ركلة جزاء.

ورد الخليج سريعاً وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما تلقى لاعبه الغيني اليسي بانغورا تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله فواز الطريس ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الخليج أفضليته وأهدر لاعبه فواز الطريس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسين الشيخ ليواجه المرمى ويسدد الكرة الا انها وجدت الحارس مليك عسلة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 120 تمكن العاجي لاساني ديابي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد المطوع ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك، ليعلن الحكم مارسينياك نهاية الشوط الاضافي الثاني لتتجه المباراة الى ركلات الترجيح والتي حسمها الحزم بفوزه 4-3.