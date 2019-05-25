شكرا لقرائتكم فرنسا تعول على توديبو وديابي في مونديال بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتمد منتخب فرنسا تحت 20 عاماً على عدة سماء لامعة لإيصال الفريق بعيداً في كأس العالم للشباب المقام في بولندا، وأبرزهم دان راغادو وبوكر سوماري وجان كلير توديبو.

وسيلعب منتخب فرنسا يوم السبت مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي في أولى مبارياتهما في كأس العالم 2019 للشباب، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة.

وسيعول منتخب فرنسا على ألبان لافونت، لاعب فيورنتينا الإيطالي، الذي شارك في 33 مباراة، وكان يعد أصغر حارس مرمى في تاريخ الدوري الفرنسي برفقة تولوز.

أصغر حارس مرمى في الدوري الفرنسي

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وسيدافع كل من دان زاغادو وجان كلير توديبو وبوباكار كامارا عن مرمى منتخبهما، حيث يلعبان مع برشلونة الإسباني ودورتموند الألماني، ولعب الأول 17 مباراة مع وصيف الدوري الألماني خلال الموسم الماضي، فيما تعاقد برشلونة مع توديبوفي يناير ويعد من أفضل المواهب الفرنسية حالياً، ومنذ توقيعه مع برشلونة مطلع العام الحالي، لعب مباراتان أمام كل من هويسكا وسيلتا فيغو.

وانضم بوباكار كامارا إلى فريق مارسيليا الأول في عام 2017، بعدما تدرج في الفئات السنية للنادي، ولعب في الموسم الحالي 30 مباراة.

وفي خط الهجوم سيعتمد منتخب فرنسا على موسى ديابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي سجل 7 أهداف في الموسم الماضي، وفي خط الوسط، ستكون الأعين على بوباكاري سوماري لاعب ليل الذي لعب 7 مباريات مع الفريق الأول في موسم 2018 - 2019.