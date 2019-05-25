شكرا لقرائتكم في رمضان.. الإيطالي باولو روسي يبكي الألمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في 11 يوليو من عام 1982، أقيم نهائي مونديال إسبانيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو بمدريد، والتي حضرها قرابة 90 ألف متفرج لمتابعة ألمانيا وإيطاليا.

وتصارع الكبيران الأوروبيان على الذهب المونديالي وقد توج كلاهما باللقب مرتين قبل ذلك فيما تأهب الجمهور العربي لأمسية رمضانية حافلة بالأهداف.

وكانت المكينات الألمانية مدججة بالنجوم مثل بول برايتنر وليتبارسكي ومولر وكارل هاينز رومينيغه والحارس شوماخر، فيما ضم منتخب إيطاليا 6 نجوم ليوفنتوس وهم الحارس دينو زوف وتشيريا وجنتيلي وكابريني وتارديلي والهداف باولو روسي الخارج من السجن حديثا بسبب التلاعب بنتائج المباريات.

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وحسم فريق المدرب إنزو بيرزوت المواجهة بثلاثية من روسي وتارديلي وألتوبيلي مقابل هدف وحيد من برايتنر.

وكانت إيطاليا قد حققت اللقب الأول لها منذ 5 عقود و الثالث في تاريخها آنذاك، ونال روسي يومها ثلاثية من الألقاب، الحذاء الذهبي الذي ظهر لأول مرة في هذه النسخة المونديالية

و جائزة أفضل لاعب في البطولة والأفضل على العالم.

وهي ثلاثية لم يفز بها إلا لاعبان وروسي ثالثهما ليسجل نفسه كفصل تاريخي في رواية الأبطال بينما أصبح الحارس دينو زوف أكبر لاعب يحقق اللقب وهو قد فاق الـ40 عاما.