شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لأحمد الحمادي في نادٍ سويدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع لاعب الجزيرة الواعد أحمد محمود الحمادي لفترة اختبار في نادي ايلفسبورغ السويدي، وذلك من أجل خوض تجربة احتراف خارجية. وكان اللاعب قد حظي بفرصة المشاركة لفترات محدودة في الفريق الأول الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي تين كات، حيث شارك في 4 مباريات ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.

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