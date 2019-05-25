ناديان جديدان ينافسان العين على كايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يبدو أن شركة العين لكرة القدم تسارع الخطى من أجل ترتيب أوراق الفريق استعداداً للموسم المقبل، أملاً في تعويض الموسم السيئ الذي مر به «الزعيم» في عام 2019، وتحديداً بعد انتهاء مشاركته التاريخية في مونديال الأندية.

ولا تزال المفاوضات عالقة مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل حول بعض التفاصيل التي تتمثل في الشق المالي وبعض الأمور اللوجستية، التي يمكن أن تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

ويضع العيناوية تدعيم تشكيلة الفريق كهدف أساسي، خاصة عبر التعاقد مع الثلاثي الأجنبي القادر على صناعة الفارق، ووضع بصمة إيجابية.

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ويعمل مسؤولو «الزعيم» بوتيرة سريعة من أجل حسم الصفقات، حيث بات البرازيلي كايو كانيدو لاعب الوصل قريباً من ارتداء القميص البنفسجي، لو قدر للساعات الأخيرة الحاسمة أن تشهد تذليل العقبات الأخيرة العالقة في المفاوضات بين الناديين، علماً بأن ناديين محليين يحتلان مراكز المقدمة في ترتيب دوري الخليج العربي، دخلا بقوة على خط التعاقد مع كايو.

وتردد أن سعر كايو لن يقل عن 6 ملايين يورو، حيث ترغب إدارة نادي الوصل في الاستفادة القصوى من الصفقة من أجل تدعيم صفوف «الإمبراطور».

كما يأمل الفريق إتمام التعاقد مع اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا، خاصة مع وجود اللاعب في اليومين الماضيين داخل الدولة.

من جهة أخرى، تعاقد نادي الوصل مع حارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق، وسيكون مكسباً كبيراً ل«الإمبراطور»؛ لما ظهر عليه من مستوى مميز هذا الموسم.