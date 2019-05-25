صقر بن سعود يتوج الزعيم بطلاً لرمضانية التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ صقر بن سعود القاسمي رئيس نادي التعاون والشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، فريق الزعيم بلقب بطولة الشيخ صقر بن سعود الرمضانية في نسختها الثامنة أمس الأول في نادي التعاون.

قام الشيخ صقر بن سعود بتكريم الشيخ فيصل بن حميد مؤسس نادي التعاون على الجهود الكبيرة التي بذلت من جانبه لدعم نجاح النادي بأداء دوره الإيجابي في المجتمع وتقديم جميع المعطيات التي تعزز قدرته على تلبية طموح الفئات الشبابية المختلفة، إلى جانب المعطيات الكبيرة التي يقوم بها لتطوير رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.

وحرصت اللجنة المنظمة للحدث على إعداد الترتيبات الخاصة باليوم الختامي لتعزيز النجاح الذي حققته النسخة الثامنة، كما أقيمت فقرة استعراضية مميزة لموسيقى شرطة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى جانب الفقرات الأخرى التي حظيت بالتقدير من قبل الجماهير التي كانت حاضرة لمتابعة المشهد الختامي للبطولة.

وقال عبدالله حماد الشحي، رئيس مجلس إدارة التعاون إن حضور الشيخ صقر بن سعود القاسمي والشيخ فيصل بن حميد القاسمي لنهائي البطولة الرمضانية الثامنة أمس الأول وسام فخر على صدورهم، إلى جانب أنه يمثل إضافة قوية للنجاح الذي حققته في ظل الحرص على المشاركة الكبيرة من الفئات الشبابية بالمنطقة في الفعاليات التي ينظمها النادي في رمضان.