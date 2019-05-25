شكرا لقرائتكم خبر عن الإبقاء على سقف رواتب اللاعبين وإقرار منع الازدواجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

خرج الاجتماع الماراثوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الذي عقد في فندق ماريوت جداف في دبي، بالعديد من القرارات الحاسمة التي كان أبرزها الإبقاء على سقف الرواتب الحالي.

وكان جدول أعمال العمومية حافلاً بالعديد من الجوانب التي تتعلق بمستقبل اللعبة، حيث شهد اعتماد السقف على الرغم المحاولات التي تم القيام بها لإلغاء السقف واعتماد الميزانية الصفرية، لكن أغلبية الأندية رفضت التغيير وتمسكت بتطبيق السقف الذي تم إدخال تعديلات عليه من خلال رفع عدد لاعبي الفئة الثالثة من 10 لاعبين إلى 15 لاعباً.

وبذلك تكون الأندية قد اتخذت قراراً حاسماً على الرغم من اعتراف بعض أعضاء العمومية بوجود مخالفات وتهرّب من بعض الأندية بتطبيق السقف، لكن الرد الاتحادي كان بضرورة تقديم شكوى رسمية إذا كان هناك ما يثبت ذلك، حتى يتم التحقق من الأمر واتخاذ عقوبات بحق المخالفين، سواء من أندية أو لاعبين.

وكان الأمين العام محمد بن هزام، قد أعلن عقب انتهاء الاجتماع بأن الجمعيات العمومية كانت تستغرق وقتاً أطول في الفترات السابقة، لكن ورش العمل التي تم القيام بها سهلت مجريات الأمور والتي بدأ بها الاتحاد الموسم الماضي، وهي ورش استمرت لأيام وساعات من الصباح الباكر وحتى الخامسة عصراً.

ومضى يقول حول سقف الرواتب: «الحضور اليوم كان من المسؤولين وأصحاب الاختصاص، ولم يكن هناك نقاش موسع خاصة أن جلسات النقاش أدت إلى اتفاق مسبق، وقد حضر تلك الورش 16 نادياً واستفدنا من خبراتها».

وتابع: «لقد كان هناك إجماع تام على بند سقف الرواتب، وستتم إحالته إلى لجنة دوري المحترفين للمزيد من الدراسة في ما يتعلق بمقترح الميزانية الصفرية».

أما رئيس الاتحاد مروان بن غليطة فقد شرح أن «اتحاد الكرة رد على جميع النقاط التي وردت في رسالة العين، ومسألة سقف الرواتب تمت مناقشة بندها، وقررت العمومية الإبقاء على نظام سقف الرواتب، خاصة أن السقف أدى إلى تقليص حجم الإنفاق، ورسالة العين ستحول إلى لجنة المحترفين، من أجل مناقشتها وتطوير الأمر من خلال الوصول إلى الميزانية الصفرية، وهذا أمر يحتاج إلى ورش عمل ومناقشة ووضع مزيد من الإجراءات الخاصة بالتطبيق».

العجز المالي

وصادقت العمومية على الميزانية المالية للاتحاد، والتي شهدت مناقشات حول أسباب الصرف المبالغ فيه، وكيفية توجيه تلك المبالغ، والأسباب التي أدت إلى وجود عجز.

ورد مسؤولو الاتحاد بشرح مفصل لما قام به الاتحاد من برامج إعداد وتأهيل لمعسكرات المنتخبات الوطنية، سواء المنتخب الأول أو منتخبات الشباب والناشئين والأولمبي، كما تم شرح تقليص حجم العائدات المالية التي كان يحصل عليها الاتحاد من قبل الرعاة الذين تم تقلص عددهم بسبب الظروف الاقتصادية التي لا تخفى على أحد.

وكان «الخليج الرياضي» قد قدم أمس الأول، شرحاً مفصلاً عن كيفية صرف الميزانية والأسباب التي أدت إلى زيادة مستحقات الرواتب وكيفية الصرف على المنتخبات، لا سيما المنتخب الأول الذي حظي بفترة إعداد قبل المشاركة في نهائيات الأمم الآسيوية عبر المشاركة في 7 معسكرات، منها 3 خارجية و4 داخلية.

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كما ناقشت الجمعية أسباب تقلص عائدات تسجيل اللاعبين وتم توضيح الأمر بأن لجنة المحترفين لم تقم بتحويل المبالغ إلى خزينة الاتحاد في عام 2018، وتم ذلك في عام 2019.

وشرح مسؤولو الاتحاد أن عائدات الاتحاد من قيد وتسجيل اللاعبين والمتمثلة في 2%، تذهب 60% منها على تطبيق تقنية الفار، وتحصل لجنة المحترفين على 40% منها من أجل التطوير.

تعديل اللوائح

أما الجانب الآخر الذي شغل الشارع الرياضي في الفترة السابقة، فتمثل في تعديل النظام الأساسي، لاسيما بند منع الازدواجية، حيث تم إقرار منع الازدواجية حيث جاء نص المادة 78 «ألا يكون له أي وظيفة إدارية أو فنية في أي من الأندية الأعضاء، أو عضو في مجلس إدارات الأندية وشركات الكرة التابعة لها، أو في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أو في المجالس الرياضية».

وشرح مروان بن غليطة «أن الاتحاد قال إن التعديل سيكون في النظام الأساسي وتم إقراره، على أن يبدأ التطبيق بداية من الانتخابات المقبلة، وقد جاء هذا الإقرار بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للرياضة، ووفق الاتفاق المسبق الذي حصل بيننا خلال الاجتماعات السابقة».

واعترض رئيس شركة العين لكرة القدم غانم الهاجري، على مقترح أن يكون العضو حاملاً لشهادة ثانوية عامة، داعياً إلى أن يكون من أصحاب حملة الشهادات الجامعية، لكن العمومية ارتأت الإبقاء على المقترح المقدم من قبل المجلس ليكون المرشح للاتحاد من حملة شهادات الثانوية العامة.

اللجان القضائية

وقررت العمومية الإبقاء على رئاسة اللجان القضائية وفق المقترح المقدم، حيث عُين سعيد الحوطي رئيساً للجنة الانضباط، وعُيّن أعضاء اللجان الأخرى، بدلاً من بعض الأعضاء السابقين.

وحول هذا الأمر قال مروان بن غليطة: «هذه القرارات التي اتخذت في ما يتعلق باللجان القضائية، جاءت من حرص الشباب على تطوير كرة الإمارات، من خلال التواجد في العمومية، والميزة الرئيسية مناقشة القوانين والأنظمة التي نوقشت في ورش عمل، وأن يكون التصويت عليها في العمومية، كل المواد تم إقرارها والموافقة عليها».

وتابع قائلاً: «أما عن اللجان القضائية فارتأينا الاستمرار بسبب كفاءات وخبرة الرؤساء والأعضاء؛ لأن تراكم الخبرات مهم جداً».

وتطرق ابن غليطة إلى مشروع 2030 الذي تم إقراره من قبل المسؤولين والخبراء الفنيين البلجيكيين الذين استقدمهم الاتحاد بالاتفاق مع مسؤولي الأندية الفنيين، وقال إنه سيكون بصمة وفرصة لصناعة طفرة لكرة الإمارات لأنها تبدأ من الأكاديميات. ومضى يقول: «كما قمنا في مجلس الإدارة بإنشاء المكتب التنفيذي لدوري الدرجة الأولى، وسيعطينا فرصة لتطوير المسابقة على كل المستويات، وهو مختص بشؤون اللعبة وتطويرها وترخيصها، وهي خطوة أشاد بها الاتحاد الآسيوي، وجميع الاستفسارات كانت نابعة من حرص الأعضاء؛ لأن الكل يخدم كرة الإمارات من المركز الموجود به».

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت بكلمة من رئيس الاتحاد، قبل أن يتم تعيين 3 أعضاء لمراجعة المحضر، ومن بعدها تم استعراض تقرير النشاط الرياضي لموسم 2018-2019، ومن بعدها تم عرض الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه.

كما ناقش الأعضاء التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، واعتماد التعديلات على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ولائحة الانضباط ولائحة الاستئناف ولائحة غرفة فض المنازعات، واعتماد رئيس وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية.