حسابات البقاء والهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإمارات:

يضمن فريق الإمارات البقاء في حال فوز على الشارقة.

يضمن الإمارات في حال تعادله مع الشارقة وتعادل أو خسارة الفجيرة أمام شباب الأهلي. يضمن الإمارات البقاء في حال خسارته أمام الشارقة مقابل خسارة الفجيرة أمام شباب الأهلي وتعادل أو خسارة دبا الفجيرة مع بني ياس.

الفجيرة:

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يضمن الفجيرة البقاء في دوري الخليج العربي في حال فوزه على شباب الأهلي مقابل تعادل أو خسارة الإمارات أمام الشارقة.

يضمن الفجيرة البقاء في حال تعادله مع شباب الأهلي مقابل خسارة الإمارات مع الشارقة، وتعادل أو خسارة دبا الفجيرة مع بني ياس.

دبا الفجيرة:

يضمن الإمارات البقاء في حال فوزه على بني ياس مقابل خسارة الإمارات والفجيرة أمام الشارقة وشباب الأهلي على التوالي.