شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية الوطنية» تقبل استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى ونائبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية، قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ونائبه ناصر المعمري، وتشكيل لجنة مؤقتة؛ لتسيير أمور الاتحاد، كما دعت إلى إجراء جمعية عمومية طارئة للاتحاد في الثالث عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل، إضافة إلى إجراء انتخابات جديدة للاتحاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما قررت اللجنة أيضاً منع أعضاء اللجنة المؤقتة من الترشح للمجلس الجديد.

تم تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وعضوية صالح محمد بن عاشور، وأحمد الكمالي، وسحر العوبد، والدكتور يوسف المرزوقي.

وجاء قرار اللجنة الأولمبية بقبول الاستقالة بعد الشكاوى المتعددة، التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، إضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء، والتي تسيء إلى رياضة دولة الإمارات وتواجدها الخارجي؛ حيث ناقش المكتب التنفيذي التقرير المقدم من لجنة التحقيق المُكلفة بالنظر في الخلافات القائمة في إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وأكدت اللجنة الأولمبية، أنه على إثر ذلك، فقد قامت بتشكيل لجنة؛ للتحقيق في الممارسات الصادرة عن الاتحاد برئاسة العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية، وعضوية أحمد إبراهيم الطيب وحسن طالب المري.

الاجتماع الثالث

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية قد عقد اجتماعه الثالث للعام الحالي، أمس الأول، برئاسة حميد بن محمد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وبحضور محمد إبراهيم المحمود النائب الثاني للرئيس، نائب رئيس المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة الفنية الأولمبية، والعميد طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام، والعميد صالح محمد سعيد بن عاشور، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، و د. محمد بن أحمد بن سليم، واللواء «م» إسماعيل عبد الله علي القرقاوي، والمستشار أحمد الكمالي، والعميد أحمد حمدان عبيد الزيودي، ود. مي الجابر، والمهندسة عزة بنت سليمان؛ حيث اتخذ العديد من القرارات وكان من أبرزها قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى.

وأكدت اللجنة الأولمبية أنه بعد اطلاعها على التقرير النهائي للجنة التحقيق، وبعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الدولي لألعاب القوى أوصت اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة مؤقتة؛ لتصريف شؤون الاتحاد.

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أسباب الاستقالة

وأصدرت اللجنة الأولمبية بياناً كشفت فيه عن أسباب الاستقالة، قائلة: «بعد التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الدولي لألعاب القوى، وبعد الاطلاع على العديد من المستندات، وتقرير لجنة التحقيق، وجلسات الاستماع التي عقدت، ومواد الميثاق الأولمبي الوطني، وحيث إن تقريب وجهات النظر وإعلاء المصلحة الوطنية اصطدم بتعنت الأطراف، فقد أوصت اللجنة الأولمبية الوطنية باتخاذ الإجراءات التالية فوراً؛ وهي: قبول استقالة رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى ونائبه.

وأضافت اللجنة الأولمبية: تباشر اللجنة المؤقتة عملها من تاريخه، وتدعو الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي بتاريخ 13 يونيو/حزيران المقبل؛ لاختيار لجنة الانتخابات من ممثلي الجمعية العمومية، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعاً طبقاً للنظام الأساسي لاتحاد ألعاب القوى.

وأكدت اللجنة الأولمبية، أن اللجنة المؤقتة لتصريف شؤون الاتحاد ستعقد اجتماعاتها وفق نظام عمل مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه بالنظام الأساسي، وينتهي عملها مع بداية انتخاب المجلس الجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

مخالفات ارتكبت بحق الرياضة

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق تشكلت بتاريخ 1 مايو/أيار الجاري، وباشرت بداية بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد؛ نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات، والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية، متجاوزاً المؤسسات الرسمية، ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة بهذا الشأن، رغم العلم الصريح بذلك، الأمر الذي أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية، والتواصل المستهجن حول أمر خطاب أمين السر العام، والذي يناقض خطاب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والموجه إلى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس/آذار الماضي، وبالتواصل مع الهيئة العامة للرياضة من خلال الأمانة العامة، أكد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عدم صدور أية موافقات من الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن، خصوصاً وأن باب الترشح للانتخابات الدولية قد أغلق منذ منتصف شهر إبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة إلى رئيس الاتحاد ونائبه والعديد من أصحاب الشأن؛ وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.

الأهواء تعيق تطوير اللعبة

وخلصت اللجنة إلى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون الاتحاد بين الأعضاء، وأن التصادم في الآراء المبني على الأهواء وليس العمل الهادف، يعيق تنفيذ برامج الاتحاد وسياسة تطوير البرامج الأولمبية خصوصاً، وأن الاتحاد يتبع اللجنة الأولمبية ويعد عضواً فيها، ويخضع للميثاق الأولمبي الوطني ومبادئه والتزاماته ويسري على أعضائه ومنتسبيه، كما اتضح للجنة التحقيق أن التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من أعضاء مجلس الإدارة يضر بشكل مباشر إدارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة ويؤثر في تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين مما سينعكس سلباً على التواجد الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية. وخلال اجتماع اللجنة الأولمبية أيضاً تمت مناقشة العديد من المواضيع وأبرزها اعتماد ترشيح صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والأولمبية لرئاسة المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي للنسخة الثامنة 2020 وترشيح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المكتب التنفيذي لرئاسة الفريق التنفيذي لليوم الرياضي الوطني الذي سيعقد يوم 7 مارس/آذار 2020، كما قررت اللجنة الأولمبية الوطنية التنسيق مع مجموعة من المستشفيات والمؤسسات الصحية بالدولة واعتمادها؛ للقيام بالفحص الطبي للرياضيين وفق ما تحدده اللجان المختصة.