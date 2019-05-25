عبدالله بن جمعة يُحلّق بطائرة سالم بن غردقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

توج علي صالح الحرش، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس السابق وأعضاء مجلس إدارة النادي فريق المرحوم عبدالله بن جمعة، بلقب بطولة المرحوم سالم محمد بن غردقة الرمضانية لكرة الطائرة في نسختها الأولى في صالة نادي الرمس، والتي أقيمت برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، رئيس نادي الرمس، وذلك بعد فوزه في النهائي على حساب النادي الهندي عقب مواجهة قوية ومثيرة في جميع أوقاتها.

وحصد النادي الهندي ميداليات المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لفريق المرحوم عبدالله بن غردقة، وأقيمت مراسم التتويج بحضور حاشد من الجماهير العاشقة للعبة كرة الطائرة، فيما نال بدر المناعي من فريق المرحوم عبدالله بن غردقة، جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما نال ايمل خان من فريق المرحوم عبدالله بن جمعة، جائزة أفضل ضارب.