شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق برازيلي في بطولة جوجيتسو دورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

كتبت بطولة الجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية، شهادة نجاح لافتة بعد المنافسات المثيرة التي أقيمت أمس الأول على بساط مجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، التي أقيمت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية وبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

أقيمت بطولة الجوجيتسو لمدة يوم واحد بمشاركة ما يزيد على 300 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، تنافسوا في 4 فئات للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وكشفت البطولة عن القاعدة الكبيرة التي تتمتع بها الجوجيتسو وهي تخطو خطوات واسعة في الانتشار.

حضر المنافسات وتتويج الفائزين ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وصالح المرزوقي عضو اللجنة التنفيذية للدورة.

وشهدت المنافسات ظهوراً قوياً وسيطرة برازيلية على منافسات الرجال والماستر في الحزامين الأسود والبني في جميع الأوزان، فيما ظهرت لاعبات أندية بني ياس والوحدة والعين في منصات التتويج لفئات الفتيات، وأسفرت النتائج عن فوز شمة الحوسني لاعبة بني ياس بالميدالية الذهبية للحزام الأزرق وزن 44 كجم، وذهبية الفضية إلى ميثاء الظاهري لاعبة العين، وفي وزن 52 للحزام الأزرق سيطرت لاعبات الوحدة على المراكز الأولى حيث فازت شمسة العامري لاعبة الوحدة بالميدالية الذهبية، ونالت عليا هلال الظنحاني الميدالية الفضية والبرونزية من نصيب زميلتها حمده الشكيلي.

وفي وزن 62 كجم للحزامين الأسود والبني للفتيات، فازت البرازيلية لاريسا بايس لاعبة نادي بالمز بالميدالية الذهبية، وجاءت مواطنتها من نفس النادي ديانا بازوني في المركز الثاني واليزابيلا الفارو من إكوادور في المركز الثالث، وفي نفس فئة الحزامين الأسود والبني وزن 70 كجم للفتيات، فازت البرازيلية اريادن دي اليفيرا من نادي بالمز سبورت بالميدالية الذهبية، وفي وزن 90 كجم لنفس الحزامين فازت البرازيلي إولين ارودا بالميدالية الذهبية.

وفي وزن 62 كجم للحزامين الأسود والبني للرجال فاز البرازيلي جورج دي سانتوس بالمركز الأول، وفي وزن 77كجم للرجال فاز البرازيلي فلافيو فيانا بالميدالية الذهبية، وفي وزن 94 للرجال فاز البرازيلي جاكسون برناردو بالمركز الأول، وفي وزن 110 كجم فاز كلاسو دي كامبوس بالميدالية الذهبية.

وفي مسابقات الماستر للحزامين الأسود والبني في وزن 62 كجم للرجال فاز ليندرودي سلفا بالميدالية الذهبية، وفي وزن 77 كجم فاز البرازيلي تياجو ماركوس بالميدالية الذهبية، وفي وزن 94 كجم لنفس الفئة أحرز البرازيلي رافائيل كارفلهو المركز الأول، ونال مواطنه أنطونيو بيندو ذهبية وزن 110كجم لنفس الفئة. وتصدر عمر السويدي لاعب بني ياس المركز الأول لفئة وزن 50 كجم للرجال، وحصل على الميدالية الفضية مايد الشحي لاعب فريق الوحدة، فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية عمار الظاهري لاعب العين.

ونجح خالد الشحي لاعب فريق العين في إحراز الميدالية الذهبية في وزن 60 كجم للحزام الأزرق، وجاء أحمد الزعابي لاعب بني ياس في المركز الثاني وعبد الرحمن ناجي لاعب العين في المركز الثالث.

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وفي منافسات كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، توّج فريق شرطة دبي بالميدالية البرونزية بعدما تغلب على الطاهر بنتيجة 6-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جمعتهما أمس أول.

وواصل شرطة دبي تقديم عروضه القوية في البطولة، ودخل المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرة واضحة على أحداثها وضغط بشكل كبير على فريق الطاهر إلى أن نجح نجمه الإسباني بول باشينهو في تسجيل هدفين متتاليين، وبعدها نجح البرازيلي تيليس داسيلفا في تقليص الفارق لفريق الطاهر، وواصل شرطة دبي التحكم في المباراة وتمكن عبدالله جمعة من إضافة الهدفين الثالث والرابع.

وحافظ شرطة دبي على أدائه القوي في الشوط الثاني، وبعد سلسلة من المحاولات نجح بول باشينهو في تسجيل الهدف الخامس، ثم أضاف عبدالله جمعة الهدف السادس، وحاول تيليس من جانب الطاهر تعزيز صدارته في سباق الهدافين وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للفريق ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً في المركز الأول مؤقتاً.

البناي: تواجد الجوجيتسو يعكس انتشار اللعبة

أكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية أن المشاركة الكبيرة في منافسات الجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية يعكس الانتشار الواسع لهذه اللعبة في الإمارات، مشيراً إلى أن إضافتها ضمن قائمة الألعاب مكسب للدورة وخطوة تساعدها على تحقيق أهم أهدافها لجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع، وقال: «الإقبال كان جيداً على المشاركة، والأمر اللافت في منافسات الجوجيتسو هو العدد الكبير لعائلات اللاعبين الحاضرين في المدرجات، وهي ميزة من النادر تكرارها في رياضات أخرى في الإمارات، ما يؤكد أن هذه الرياضة دخلت إلى البيوت، وهذا يحسب لاتحاد الجوجيتسو الذي نجح في توطيد العلاقة بين العائلة والرياضة.

البطران: دورة ند الشبا تتمتع بسمعة عالمية

أعرب يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، عن سعادته بنجاح منافسات النسخة الثانية للجوجيتسو بدورة ند الشبا الرياضية، وقال إن الاتحاد يفخر بالشراكة مع دورة ند الشبا من أجل توسيع قاعدة اللعبة التي بلغنا فيها أشواطاً متقدمة.

وأضاف: «ند الشبا ليست دورة عادية وسمعتها وصلت إلى العالمية، ونحن سعداء بالوجود للمرة الثانية فيها، ورياضة الإمارات هي المستفيد الأبرز منها من الناحية الفنية، وكذلك من ناحية كوادرنا الوطنية التي تشرف على تنظيمها».

وصرح البطران، بأنه من خلال دورة ند الشبا والدورات المحلية الأخرى، نجح الاتحاد في اكتشاف العديد من المواهب.