شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر لن تلغى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أن جميع مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز ستقام في موعد واحد. وقال شوبير في مؤتمر صحفي أمس إنه لن يتم إلغاء مسابقة كأس مصر وتم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكره المصري بوضع تصور كامل لبطولة الكأس للعبها بعد انتهاء بطولة الدوري. وأضاف: «تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة من الدوري المصري على أن يتم عرض الأمر على اجتماع اتحاد الكره المصري الاثنين المقبل والإعلان عنه».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس مصر لن تلغى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.