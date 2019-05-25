البغدادي والثنائي الكوري يتوجون ب«تنس» بطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اختتمت منافسات التنس في بطولة زايد الرياضية أمس الأول بنادي أبوظبي الرياضي في ثلاث فئات، هم فردي الرجال، وزوجي الرجال، وتحت 14 عاماً، وأقيمت المنافسات على ملاعب نادي أبوظبي الرياضي خلال الأسبوع الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 70 لاعباً من داخل الدولة وخارجها، وخاض المتنافسون 147 مباراة كشفت عن جيل جديد من اللاعبين الصغار والنجوم الذين جرى اكتشافهم خاصة بعد أن حظوا بفرصة للاحتكاك مع بعض المدارس من خارج الدولة بعد المشاركة المتنوعة التي حظيت بها البطولة.

وضمن منافسات فردي الرجال تمكن الجزائري حكيم البغدادي من إحراز المركز الأول بهذه الفئة بعد تغلبه على الكوري الجنوبي بينا جيون شو بمجموعتين دون رد بعد منافسة كبيرة في المباراة الختامية أظهر فيها اللاعبان احترافية كبيرة، ورغبة لتحقيق اللقب قبل أن يحسم البغدادي المنافسة لمصلحته بتفوقه بمجموعتين بالنتيجة نفسها 6-4، وبفئة الزوجي حقق الثنائي الكوري الجنوبي بينا جيون شو وامراك كوي لقب هذه الفئة بعد تغلبهما على مواطنيهما كوانج سيوب لي وسيو كوانج بمجموعتين حسمتا بنتيجة واحدة 6-4 بعد منافسة كبيرة وتفاعل مثير من قبل الجماهير الكورية الجنوبية التي تفاعلت مع لاعبيها، وأظهر بينا جيون مستوى مميزاً لوصوله لنهائي الفردي والزوجي، ونجح في تعويض خسارته لنهائي الفردي بحسمه نهائي الزوجي والتتويج بلقب على الأقل.

وفي منافسات فئة تحت 14 عاماً تمكن سيف الدين بسعادة مواصلة تألقه منذ بداية البطولة وتقديمه العروض المميزة، ليحقق المركز الأول بتحقيقه أكبر عدد من الانتصارات، فيما نالت اللبنانية ليا مألوف المركز الثاني والميدالية الفضية.

وأكد رضا بوسعدة المشرف على منافسات التنس التي تجري بنادي أبوظبي الرياضي أن مستوى البطولة وأداء اللاعبين كان مميزاً، وأن البطولة أفرزت عدداً من المواهب الذين سيشكلون علامة فارقة في مستقبل بطولات التنس. وأضاف: «البطولة كانت مميزة، وخاصة المشاركة الكورية الجنوبية، أما بالنسبة لمنافسات فردي الرجال، فأعتقد وبرأي كل المتابعين والفنيين أن الجزائري حكيم البغدادي حاز اللقب بجدارة، وكان الأمر محسوماً لمصلحته في النهائي رغم مهارات منافسه الكوري».

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وضمنت فرق بن حمودة للسيارات والاعتماد القابضة وأدنوك وأكاديمية دراجون وناشيونال وشرطة أبوظبي ومركز الدكتور فراس للأسنان التأهل إلى ربع نهائي خماسيات كرة القدم للرجال ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية، وبدأت البطولة تكشف عن أطراف المنافسة على اللقب بعد انقضاء مباريات الجولة الثالثة قبل الأخيرة من دور المجموعات، إذ حجزت 7 فرق مقاعدها في ربع النهائي، ويتبقى مقعد واحد سيجري تحديده عقب الجولة الأخيرة.

وحجز فريق بن حمودة للسيارات وصيف نسخة العام الماضي مقعده في ربع النهائي بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي عقب تخطي فريق الغزلان بنتيجة 5-0، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على فريق الاعتماد القابضة الذي فاز بصعوبة على «بنك أبوظبي التجاري1» 2-1، ليودع بنك أبوظبي التجاري1 والغزلان المنافسات من الدور الأول، بعدما فشلا في تحقيق أي انتصار.

وفي المجموعة الرابعة واصل أدنوك حامل اللقب انتصاراته، إذ فاز على فريق مجلس أبوظبي الرياضي 4-2، ليضمن هو الآخر التأهل إلى الدور التالي، فيما فاز فريق ناشيونال للدهانات على فريق إيه إس آر إس بهدف وحيد، وينتظر حتى الجولة الأخيرة لتحديد موقفه في ظل امتلاكه 4 نقاط في المجموعة، حيث المنافسة بينه وبين فريق مجلس أبوظبي على المقعد الثاني في المجموعة.

وتأهل فريق شرطة أبوظبي إلى ربع نهائي البطولة عن جدارة بعد أن تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، إذ حقق الفريق فوزه الثالث على التوالي بفوزه على الظفرة 3-0، ورافقه إلى الدور الثاني فريق أكاديمية دراجون الذي حل في المركز الثاني في المجموعة ب 6 نقاط إثر فوزه على بنك «أبوظبي التجاري2» 6-1.

وقال أيمن بيجاوي مشرف فريق بن حمودة: إن فريقه سيسعى لحصد لقب هذا العام بعدما كان قريباً من التتويج بالكأس في النسخة الماضية، مؤكداً أن المشاركة في البطولة أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهم، ويحرصون على التواجد في كل عام، خاصة أن البطولة تحظى بمكانة مرموقة في البطولات الكبرى بالمنطقة.