شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تودع «المحترفين» تواقيع إنشاء الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أودعت الأندية تواقيعها عند لجنة دوري المحترفين، بشأن موافقتها على إنشاء رابطة دوري المحترفين، بناء على طلب الهيئة العامة للرياضة. وكانت الهيئة أوقفت طلب إنشاء الرابطة بسبب ملاحظات أبدتها، ومنها ضرورة وجود تواقيع الأندية من إدارات وشركات تطالب بإنشاء الرابطة.

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