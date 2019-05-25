مفاجأة مدوية.. أعضاء مجلس الإدارة لا يعلمون شيئاً عن استقالة الرئيس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علم «الخليج الرياضي»، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى لم يوقعوا على الاستقالة التي تقدم بها المستشار أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد، إلى اللجنة الأولمبية، وأن الرئيس تقدم بها بعد أن رفضوا دعمه في ملف الترشح لمنصب نائب لرئيس الاتحاد الدولي للعبة؛ حيث جاءت موافقات الأعضاء وبالإجماع لتأييد ترشيح صالح محمد حسن، الأمين العام للاتحاد لعضوية الاتحاد الدولي.

وقال مصدر بالاتحاد إن الاستقالة التي تقدم بها الكمالي إلى اللجنة الأولمبية، كان من المفترض أن يتقدم بها إلى الهيئة العامة للرياضة، لأنها المنوطة بهذا الشأن، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاستقالة التي تقدم بها نائب الرئيس ناصر المعمري، أيضاً هي غير قانونية، وذلك لأن عضويته المحلية قد سقطت عقب إخفاقه في الحصول على منصب بالاتحاد الآسيوي خلال الانتخابات التي أجريت في الفترة الماضية.