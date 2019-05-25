دعوة محمد بن ثعلوب لحضور بطولة العالم للجودو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، دعوة من رئيس الاتحاد الدولي المجري، ماريوس فايزر، لحضور بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس/ آب القادم، وأكد ماريوس أن الاتحاد الدولي للجودو حريص على دعوة أعضاء الاتحاد الذين يحملون بطاقات سفراء الاتحاد الدولي للجودو فوق العادة للصداقة والسلام، وبطاقات أعضاء مجلس الشرف والموقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للجودو، تثميناً للدور المهم الذي تقوم به أبرز الشخصيات الداعمة للعبة وفي نشرها على مستوى العالم.

من جهة أخرى، أوضح محمد بن ثعلوب الدرعي، أن رئيس الاتحاد الدولي للجودو اطمأن إلى التحضيرات التي تجرى لاستضافة النسخة ال11 من بطولة «التسامح» جراند سلام أبوظبي، التي تقام خلال الفترة من 24-26 أكتوبر/ تشرين الأول القادم في أبوظبي، والتي ستشهد مشاركة أول منتخب للاجئي العالم، ترجمة لاستراتيجية الاتحاد الدولي للجودو. وارتفع عدد الدول التي تقدمت للمشاركة في بطولة «عام التسامح» إلى 6 دول، من بينها أول مشاركة لمنتخب «كوراساو» إحدى جزر منطقة البحر الكاريبي، وانضمت هونج كونج لقائمة المشاركة كأول الدول المتقدمة من قارة آسيا، بجانب منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، والنيجر، من قارة إفريقيا، وتمثل بطولة التسامح المقبلة واحدة من محطات حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.