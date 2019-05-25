شكرا لقرائتكم خبر عن «أرض السامبا» تستضيف الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوجه الأنظار اليوم إلى مضمار سيداد جارديم في ساوباولو بالبرازيل «أرض السامبا»، حيث تنطلق الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب سباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي ينظم بإشراف منظمة الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة) وبالتزامن مع عام التسامح.

يأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويتضمن المهرجان جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد ومونديال «أم الإمارات» للسيدات، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول «البوني»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية في رومانيا، وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي، وسباقات القدرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتجتذب الجولة الثالثة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين 7 فرسان من البرازيل، الأرجنتين، شيلي، إكوادور، بيرو، بورتوريكو، وأوروجواي، ولأول مرة ستتيح الفرصة لفرسان أمريكا اللاتينية لخوض نهائيات البطولة في أبوظبي.

وأبرز الفرسان المتحدين هو الأرجنتيني اليكسيس كاسترو المولود عام 1996، وحصل على أول رخصة قيادة في عام 2015، وخاض 956 سباقاً حقق خلالها 63 انتصاراً أبرزها الفوز عبر «كامان ليت» فيروساريو، وسيقود كاسترو المهر «فاروق أي جي آر» لريكاردو لاهوز.

ويمثل شيلي الفارس فرانكو سانشيز، وسيقود سانشيز المهر «فيجيليوس راش» الذي تعود ملكيته لريكاردو جميل ساليبا، وستقود الفارسة ياكازا المهر «فلاينت أي جي آر» لمالكه المير جوس ريبيرو رئيس جمعية الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، وتمثل كيتسي يكازا بلدها إكوادور.

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وتسعي الفارسة ستيفاني هيرنانديز من بيرو لانتزاع اللقب، وستقود الفارسة ستيفاني المهرة «كاترينا لا» لمزرعة ماجال، ويمثل بورتوريكو الفارس انتوني رافائيل رودريجوز لورينزو، وسيقود لورينزو المهر «جونثر راش» لباولو جميل ساليبا، وهناك فارس أوروجواي جونثان رودريجو مورا ازجويردو، وسيقود «سيجارا لا» لمزرعة ماجال، ويمثل أصحاب البلد المضيف البرازيل، الفارس جوس سيفيرو، الذي لم يخض أي سباق حتى الآن، وسيقود الجواد «ايجيتو لا» لمزرعة ماجال أيضاً.

ويجتذب كأس مزرعة الوثبة ستاليونز نخبة من الأفراس والخيول العربية الأصيلة، وهو السباق الذي يقام لصغار المربين للاهتمام بتربية الخيول العربية، ووجد إقبالاً كبيراً سواء على الساحة المحلية في الإمارات أو في الساحة العالمية.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، أن الأرشيف الوطني يفخر بشراكته الرسمية للمهرجان مشيداً بالدور الذي لعبه في فتح آفاق جديدة للأرشيف في التعريف بتاريخ وتراث الخيول العربية وارتباطها بدولة الإمارات.

وأكد مبارك النعيمي مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية بدائرة أبوظبي للسياحة والثقافة، أن ما تحققه الدولة اليوم في ميادين سباقات الخيول العربية الأصيلة، سواء على مستوى التنظيم أو النتائج، ما هو إلا ثمرة دعم ورعاية وتخطيط القيادة الرشيدة.

وثمنت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حرص سموها على دعمها ومؤازرتها ومساندتها كان له المردود الايجابي فيما وصلت إليه المرأة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشاد الدكتور أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، بالتطور الكبير للمهرجان، وقال إن استمرارية رعاية المجلس وشراكته للمهرجان بالتنسيق والدعم تنطلق من توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الذي يولي أهمية كبيرة لتعزيز نجاح المهرجان.

وأكد إدوارد حامض مدير عام الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق عن فخر الشركة بأن تكون شريكاً أساسياً للمهرجان في جميع فعالياته محلياً وعالمياً، ومشاركته في رؤيته العالمية، كما أكد فخر الشركة في نشر ثقافة الإمارات وتراثها وتعريف العالم بالخيول العربية.