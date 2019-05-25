شرطة أبوظبي تنظم بطولة الرماية الرمضانية للمواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت شرطة أبوظبي على ميدان الرماية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بطولة «الرماية الرمضانية للمواهب»؛ لاكتشاف منتسبيها في الرماية الفردية باستخدام المسدس.

ويتولى مركز إدارة المواهب بشرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية بقطاع الموارد البشرية، الإشراف على البطولة.

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وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أهمية ترسيخ أسس حديثة وأساليب مبتكرة؛ لإدارة المواهب بطريقة فاعلة؛ بهدف رفع كفاءة المنتسبين.

وقال العميد ثاني راشد الظاهري مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، إن بطولة الرماية الرمضانية للمواهب تعد أحد المدخلات الرئيسية، التي سيتم الاستناد إليها في تطوير منتخبات شرطة أبوظبي للرماية، وتعزيز مشاركاتها المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار النقيب عبد الله الجنيبي، مدير مركز إدارة المواهب إلى أهمية الاستفادة من أصحاب المواهب في تعزيز الأمن والأمان في مجتمع إمارة أبوظبي، وتحفيز المنتسبين على روح التنافس في النشاطات والبطولات الرياضية المختلفة.