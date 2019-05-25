شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف ينضم لخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر
أنهى نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي تعاقده الرسمي مع الحارس محمد يوسف للدفاع عن عرين أبناء الخور كأولى صفقات «النسور» للموسم الجديد، ويملك الحارس الشاب سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له اللعب لنادي الشارقة قبل أن يدافع عن ألوان نادي النصر في الموسمين الماضيين، كما تم اختياره لقائمة المنتخب الوطني. وجرت مراسم توقيع العقد لموسمين مساء أمس بمقر النادي بحضور علي خليل مشرف الفريق الأول الذي أثنى على انضمام الحارس يوسف والذي يعد مكسباً كبيراً لفرقة أبناء الخور، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي وشركة الكرة برئاسة عبدالعزيز النعيمي التي تسابق الزمن لتهيئة الأجواء الملائمة للفريق ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق في الموسم المرتقب والاستمرار في منظومة المحترفين.
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