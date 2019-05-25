شكرا لقرائتكم خبر عن منطاد الإمارات ويوم زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات أن احتفاء دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني يجسد تجربة الدولة في نهج التسامح والتراحم بين الشعوب. وقال إن يوم زايد للعمل الإنساني هو ذكرى انطلاقة منطاد «لن ينساك العالم يا زايد» والذي تمخض عنه إطلاق أول منطاد وأول فريق عربي للطيران بالمنطاد يهدف إلى نشر وتخليد ذكرى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والتي حقق من خلالها الفريق نجاحاً كبيراً، محلقاً في أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والدول العربية والإفريقية.

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