الأرميني جابرييل بطلاً لدولية البطائح الرمضانية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، النسخة الأولى من بطولة البطائح الدولية الرمضانية للشطرنج، وعقب نهاية مباريات البطولة قام محمد عبدالله بن حليس رئيس المجلس البلدي في البطائح، وسعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وعمر نعمان أمين سر عام اتحاد الشطرنج، بتتويج الأرميني جابرييل سركيسيان، ببطولة البطائح الدولية الأولى للشطرنج، وحل الأذربيجاني جادير جوسينوف في المركز الثاني، وأحرز المصري فؤاد الطاهر المركز الثالث، ونال الكوبي والتر برنسيبا المركز الرابع، وحل الإماراتي سالم عبدالرحمن خامساً، والمغربي علي الصبار سادساً، والأوزبكي سيرجي كايوموف سابعاً، والفلبيني أوليفر ديماكيلينج سابعاً.

وحصل أمير رافع ابن الثلاث سنوات على جائزة أصغر لاعب، وتم تكريم 14 لاعباً من أبناء منطقة البطائح لتشجيعهم على ممارسة الشطرنج، وجرت مراسم التتويج بحضور وإشراف رجائي نعمان المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج، وطارق الخيال مشرف البطولة، وأحمد كيوان مدير نادي البطائح، وعدد من منتسبي وموظفي نادي البطائح.

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وقال محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي في البطائح: «هذه البطولة نظمت انطلاقاً من أهداف المجلس البلدي وبلدية البطائح الرامية إلى جعل البطائح مركزاً لإقامة واستضافة الأحداث والبطولات الدولية، واحتفالاً بتتويج شارقة الثقافة عاصمة عالمية للكتاب 2019، وأتوجه بالشكر الى جميع الذين شاركوا في البطولة بعد تهنئة الأبطال».

وقال عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، إن المركز الرياضي لنادي البطائح سيستضيف مساء اليوم بطولة البطائح الدولية الأولى للشطرنج الخاطف التي ينظمها المجلس البلدي وبلدية البطائح بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ويشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 20 دولة، من بينهم 10 لاعبين من منطقة البطائح، سعياً لنشر اللعبة في منطقة البطائح.

وتوجه الطنيجي بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والحكم الدولي عمر نعمان أمين السر، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، لجهودهم وتعاونهم في إقامة هذه البطولة الدولية الكبيرة.

وأشاد سعيد علي العاجل ممثل مجلس الشارقة الرياضي في البطولة، بالتنظيم الرائع للجنة المنظمة لبطولة البطائح للشطرنج، وقال: «سعادتنا كبيرة بالتواجد في المركز الرياضي بنادي البطائح»، ونقل تحيات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الأمين العام للمجلس، إلى اللجنة المنظمة، كما توجه بالشكر إلى عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي، وإلى اللجنة المنظمة من نادي الشارقة للشطرنج.