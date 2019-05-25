العبيدي: مصير "الذئاب" في أقدام لاعبيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

وصف التونسي نور الدين العبيدي مساعد مدرب الفجيرة مباراة شباب الأهلي الليلة بالمصيرية والحاسمة التي تمثل حصاد موسم بأكمله، وأضاف «الجميع يعلم صعوبة وضعية الفريق لكن الروح القتالية والرغبة في الانتصار لا بد أن تكون حاضرة بقوة لدى الجميع في مواجهة شباب الأهلي»، لافتاً إلى أن الفجيرة لا يستحق المركز الحالي الذي يتواجد فيه ،معرباً عن أمله في أن تسود الروح الرياضية أجواء المباريات الثلاث التي تتعلق بالهبوط.

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وعن تعليقه على التصريحات التي أطلقها مسؤولو فريق الإمارات حول التخوف من خوض شباب الأهلي المباراة بالرديف، قال العبيدي إن هذه التصريحات تندرج تحت خانة الحرب النفسية التي تسبق المباريات لكننا بالتأكيد سنكون على أهبة الاستعداد خاصة وأن المهمة ستكون صعبة أمام بطل الثنائية.

وأكد أن مصير الذئاب في أقدام لاعبيه بشرط أن نخدم أنفسنا أولاً بشكل جيد عبر الفوز ومن ثم انتظار نتائج الآخرين. وأشار العبيدي إلى أن الفجيرة قادر على العودة من ملعب شباب الأهلي بالنقاط الثلاث،رغم الغيابات المؤثرة التي يعانيها الفريق والمتمثلة في مهند خميس للإنذار الثالث والثنائي خالد عبد الله وأحمد موسى للإصابة.

من جانبه، أكد المدافع فهد سبيل أنهم تعاهدوا على تقديم مباراة قوية من أجل الفوز الذي لابديل عنه.