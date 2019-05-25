ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

كتب: إسلام حجازي

توج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، والمرة الثالثة على التوالي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى.

وجاء فوز ميسي بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما سجل البرغوث الأرجنتيني 36 هدفًا في مسابقة الدوري، بموسمها المنقضي والذي توج برشلونة بطلًا لها.

وتفوق ميسي على جميع منافسيه وتصدر قائمة الهدافين في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 36 هدفا ومتفوقاً...