مصراوي
كشف مصدر مقرب من محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، بأن ناديه قاسم باشا التركي منحه شارة قيادة الفريق في المباراة الختامية من الدوري المحلي أمام بشكتاش لتكريمه بعدما أصبح رحيله الصيف القادم في حكم المؤكد.
وأوضح المصدر المقرب من اللاعب في تصريحاته لـ"مصراوي" اليوم الجمعة أن قاسم باشا استقر بشكل رسمي على السماح لتريزيجيه بالرحيل في الصيف القادم، بعدما حصل على عدد من العروض.
وقال نورسال بليجن المدير الرياضي لنادي قاسم باشا في تصريحات لإذاعة راديو سبور، السبت الماضي، ونشرتها عدة مواقع تركية، إن قاسم باشا يملك عدة...
كانت هذه تفاصيل خبر هل تكون المباراة الأخيرة؟.. قاسم باشا يكرم تريزيجيه بـ"شارة القيادة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.