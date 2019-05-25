ثنائي الصدارة ينهي الموسم بخسارة في الدوري الفرنسي

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أنهى باريس سان جرمان البطل وليل الوصيف الموسم بخسارة أمام مضيفيهما رينس ورين بنتيجة واحدة 1-3، الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولحق كاين بغانغان الى الدرجة الثانية بخسارته امام ضيفه بوردو صفر-1، فيما يلعب ديجون الدور الفاصل بعد إنهائه الموسم في المركز الثامن عشر بفوزه على تولوز 2-1.

في المباراة الأولى، أنهى باريس سان جرمان البطل موسمه المخيب بخسارة أمام رينس 1-3 في لقاء فشل فيه نجمه كيليان مبابي في تسجيل أكثر من هدف واحد رفع به غلته هذا الموسم إلى 33 هدفا وتبخرت بالتالي آماله في اللحاق بهداف الدوريات الأوروبية نجم برشلونة الإسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 هدفا).

وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الموقوف والذي سيلتحق السبت بمنتخب بلاده الذي يستعد لاستضافة كوبا أميركا قبل 3 أيام من الموعد الذي كان محددا لانضمامه الى تشكيلة السيليساو وهو 28 ايار/مايو الحالي.

وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في بداية المباراة لكن سرعان ما تراجع أداؤه أمام الاندفاع الحماسي الكبير للاعبي أصحاب الأرض الذين كادوا يفتتحون التسجيل بتسديدة قوية "على الطاير" لريمي أودان من داخل المنطقة تصدى لها الحارس الايطالي المخضرم جانلويجي بوفون وارتدت منه الى الدفاع الذي شتتها (22).

ونجح الغاني بابا عبد الرحمن في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من أودان داخل المنطقة فسددها زاحفة من زاوية ضيقة بين ساقي الحارس بوفون (36).

وعزز ماتيو كافارو تقدم رينس بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة ومن زاوية مغلقة لمسها بوفون بيديه وارتدت من القائم الأيمن البعيد داخل الشباك (56).

وقلص مبابي الفارق عندما استغل كرة رأسية للاوروغوياني إدينسون كافاني اثر تمريرة عرضية من الارجنتيني دي ماريا فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (59).

وهو الهدف الـ33 لمبابي هذا الموسم.

وختم الارجنتيني بابلو شافاريا المهرجان بهدف ثالث اثر هجمة مرتدة فانفرد ببوفون وتابعها على يساره (90+4).

وفي الثانية، كان رين البادئ بالتسجيل عبر السنغالي مياي نيانغ في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ورد ليل في الدقيقة 35 بواسطة لويك ريمي، قبل أن يسجل رين هدفين في الشوط الثاني بواسطة السنغالي إسماعيلا (59) ونيانغ (71).

- كاين الى الدرجة الثانية -

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ولحق كاين بغانغان الى الدرجة الثانية بخسارته أمام بوردو بهدف وحيد سجله يونس سانخاري (19).

واستغل ديجون خسارة كاين للارتقاء الى المركز الثامن عشر الذي يخوله خوض الدور الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه على ضيفه تولوز 2-1.

وقلب ديجون تخلفه بهدف بافود دياكيتي (33) الى فوز بهدفين للدولي التونسي عيم السليتي (58) وجوليو تافاريس من الرأس الأخضر (62).

وأفلت ليون من الخسارة أمام نيم وخرج فائزا 3-2.

بكر ليون بالتسجيل عبر مهاجمه العاجي ماكوسيل كورنيه (6)، لكن رد اصحاب الارض لم يتأخر وجاء بعد 5 دقائق بواسطة رينو ريبار (11) قبل أن يمنحهم أنطونان بوبيشون التقدم (45+3).

وقلب ليون الطاولة في الدقيقتين الأخيرتين بتسجيله هدفين عبر كورنيه (89) وموسى ندومبيلي (90+1).

وفي باقي المباريات، فاز مرسيليا على مونبلييه 1-صفر، ونيس على موناكو 2-صفر، وأميان على غانغان 2-1، وتعادل أنجيه مع سانت اتيان 1-1، وخسر نانت أمام ستراسبورغ صفر-1.

ملخص مباراة رينس وباريس سان جرمان:

ملخص مباراة رين وليل:

ملخص مباراة نيم وليون:

ملخص مباراة مرسيليا ومونبلييه:

ملخص مباراة نيس وموناكو: