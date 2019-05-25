شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الذهبى للفراعنة يزين قناة " تايم سبورت " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الجيل الذهبى لمنتخب مصر أبرزهم عماد متعب و حسنى عبد ربه و عبد الظاهر السقا كواليس الفراعنة خلال بطولة الأمم الأفريقية لأعوام 2006 و2008 و2010 والتي توج بها المنتخب ، وذلك خلال تواجدهم بقناة " تايم سبورت " الناقلة لبطولة كان 2019 وأبرز المواقف الصعبة التى مر بيها اللاعبين خلال التواجد بمعسكر المنتخب الوطنى .

تنطلق اليوم ، السبت، قناة "تايم سبورت" لنقل بطولة امم افريقيا 2019 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.

ويأتي تردد قناة تايم سبورت الفضائي علي النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضي UHF 32.