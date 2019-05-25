حسام غالى يقيم حفل افطار جماعى للاعبى الجونة استعدادا للإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة بدعوة لاعبى الفريق لحفل افطار جماعى بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الجونة فى الغردقة ضمن أستعدادت الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . ويلاقى فريق الجونة نظيرة الإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء الاثنين 27 مايو الجارى. يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.

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