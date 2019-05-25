شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نهائى الكونفدرالية ينتظر مرتضى منصور بعد وصول خطاب رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مجلس إدارة نادى الزمالك خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يفيد برفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض، والذى كان موقعا عليه من قبل "كاف".

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