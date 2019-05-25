حصاد اليوم الرياضي 24/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 24/5/2019، عدد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها نفاذ جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. الزمالك يُعلن نفاد جميع تذاكر لقاء نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. Advertisements الزمالك يُعلن نفاد جميع تذاكر لقاء نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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