شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مران للزمالك في برج العرب قبل نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الزمالك تدريبه الأول على ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي المقرر له مساء غدا الأحد على نفس الملعب في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية . Advertisements وشارك في التدريب جميع اللاعبين الـ22 المختارين لخوض المباراة وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والمغربي خالد بوطيب مهاجم القلعة البيضاء في التدريبات بصورة طبيعية. وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين في بداية التدريب ألقى خلالها بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في المباراة المقبلة، وبعدها أدى الجميع تدريبات بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال أعقبها تقسيم للاعبين إلى مجموعتين إحداهما تحت إشراف جروس وأمير عزمي المدرب المساعد والأخرى تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأيمن عبدالعزيز مدرب تضمنت المران على عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بتقسيمة بعرض الملعب ظهر فيها اللاعبون بصورة جيدة.

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