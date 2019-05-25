شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخسر من أول أغسطس الانجولى بالبطولة الإفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خسر فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى أمام أول أغسطس الانجولى بنتيجة 76/86 بقبل نهائي البطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا .

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أكد احمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى ورئيس بعثة الفريق فى أنجولا أن الفريق يلتقى مع القيروان التونسى على برونزية المنافسات يوم الاحد المقبل بينما ينافس على ذهبية البطولة سلا المغربى و أول أغسطس

يذكر أن سلا المغربى تغلب على القيروان التونسى فى المباراة التى أقيمت منذ قليل وتأهل للنهائي